Avellino Basket il mercato si chiude col botto | preso Jay Jay Chandler

Tempo di lettura: 2 minuti Jay Jay Chandler è ufficialmente un nuovo giocatore dell’ Avellino Basket. Il club biancoverde chiude il proprio mercato – come anticipato nei giorni scorsi – con l’innesto dell’esterno statunitense, classe 1998, che vestirà per la prima volta una maglia italiana nella stagione 202526 di Serie A2, come anticipato. Nato a Katy, in Texas, Chandler è un play-guardia mancino di 193 cm per 88 kg, dotato di grande atletismo e istinto offensivo. Arriva ad Avellino dopo l’ultima stagione in Ungheria con l’ Atomeromu, dove ha messo a referto 21.3 punti, 4.9 rimbalzi e 3.0 assist di media, spingendo la sua squadra fino alle semifinali playoff. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino Basket, il mercato si chiude col botto: preso Jay Jay Chandler

In questa notizia si parla di: avellino - basket - mercato - chiude

Coppa Campania, l'Under 15 dell'Avellino Basket campione - Lo scorso weekend la squadra Under 15 dell’Avellino Basket ha conquistato la Coppa Campania al termine della Final Four disputata ad Angri battendo l’A.

Avellino Basket, nuovi esami per Bortolin - La S.S. Avellino Basket comunica che l’atleta Matias Bortolin, nei giorni scorsi, si è sottoposto a un nuovo controllo medico, in seguito al trauma renale subito nel mese di aprile durante una fase di gioco in allenamento.

Avellino Basket, nuovi esami per Bortolin - La S.S. Avellino Basket comunica che l’atleta Matias Bortolin, nei giorni scorsi, si è sottoposto a un nuovo controllo medico, in seguito al trauma renale subito nel mese di aprile durante una fase di gioco in allenamento.

BASKET SERIE B MASCHILE - Il mercato della Pallacanestro Vicenza 2012 si chiude con l'arrivo del giovane Isacco Marchet, play/guardia classe 2006. VAI ALLA NOTIZIA AL LINK https://www.sportvicentino.it/2025/07/23/il-mercato-della-civitus-pallacanestro Vai su Facebook

Jay Jay Chandler completa il roster dell’Avellino Basket per la stagione 2025/2026; Avellino Basket, ecco il terzo colpo di mercato: Cicchetti è biancoverde; Mercato basket, Tyrus McGee verso Avellino.

L’Avellino Basket completa il roster: c’è il mancino Jay Jay Chandler III - L’Avellino Basket chiude il mercato e completa il roster con l’arrivo di un secondo giocatore straniero : John Watson Chandler III, meglio noto come Jay Jay Chandler. corriereirpinia.it scrive

A2 - Avellino Basket, è fatta per Jay Jay Chandler - È fatta per il suo approdo in Italia, come riportato da Cesare Forgione. Come scrive pianetabasket.com