Avatar: Fuoco e Cenere, il nuovo capitolo della saga firmata da James Cameron, è pronto a riportarci su Pandora con atmosfere più oscure e un nuovo temibile antagonista: Varang, leader del cosiddetto Popolo della Cenere. Il personaggio, interpretato da Oona Chaplin, è il volto principale delle due nuove copertine di Empire Magazine, diffuse in anteprima in attesa del teaser trailer, la cui uscita online è attesa per lunedì. Il film, attualmente accompagnato da un teaser esclusivo nelle sale in apertura de I Fantastici 4: Gli Inizi, esplorerà nuove zone di Pandora, segnando un deciso cambio di toni rispetto agli episodi.

Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron presenta Varang e le nuove immagini del Popolo della Cenere