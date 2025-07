Autovelox a Verona | via Palazzina e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale

Proseguono a Verona i controlli settimanali della polizia locale per contrastare la velocitĂ eccessiva dei veicoli e garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine. A partire da lunedì 28 luglio e per l’intera settimana, le pattuglie saranno impegnate con autovelox e telelaser lungo alcune. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: autovelox - verona - strade - polizia

Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia locale in settimana - Vanno avanti i controlli della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine.

Eccessi di velocitĂ a Verona: le strade monitorate dagli autovelox in questi giorni - Vanno avanti anche questa settimana i controlli della polizia locale di Verona a contrasto della velocitĂ eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine.

Multa per eccesso di velocitĂ annullata dal giudice di pace a Verona: si riapre il caso dell'autovelox in tangenziale nord - Un nuovo caso di multa annullata da un giudice di pace, questa volta a Verona, ha riaperto la questione degli autovelox "approvati" ma non "omologati" e della relativa distinzione, presunta o reale che sia sotto il profilo giuridico (a seconda di quale campana si voglia ascoltare), tra le due.

I controlli della polizia locale di Verona e degli accertatori di Amt3 a partire da oggi Vai su Facebook

Mestre: durante un pattugliamento, la Polizia locale individua e sequestra un’autovettura e denuncia per ricettazione il conducente. @PescElisabetta : “Ringrazio la Polizia Locale per l’attenzione costante verso il controllo del territorio. Interventi come quest Vai su X

Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Autovelox a Verona: via Palazzina e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale; Autovelox e Ufficio Mobile di ProssimitĂ : postazioni dal 28 luglio al 3 agosto / Notizie / NovitĂ / Homepage.

Autovelox a Verona, la mappa delle postazioni attive questa settimana - Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox, per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine questa settimana. Riporta veronaoggi.it

Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia locale - L'attività del Comando di via del Pontiere prosegue anche nella settimana che prende il via il 14 luglio. Secondo veronasera.it