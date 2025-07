Autostrada A12 | auto si ribalta al casello Versilia 5 feriti uno in gravi condizioni

Pauroso incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 27 luglio 2025, intorno alle 14, sull’autostrada A12 Genova-Livorno, vicino al casello Versilia, in direzione Livorno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A12: auto si ribalta al casello Versilia. 5 feriti, uno in gravi condizioni

ULTIM'ORA - Incidente al casello Versilia: un uomo gravissimo, quattro feriti: traffico bloccato

