Autostrada A1 | chiusa per due notti la stazione Valdichiana

Per consentire lavori di installazione delle barriere di sicurezza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Valdichiana

In questa notizia si parla di: autostrada - chiusa - notti - stazione

Scontro tra due auto e furgone sull’A1: un morto, autostrada chiusa in entrambe le direzioni - Un uomo è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A1. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Scandicci - In entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. I percorsi alternativi L'articolo Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Scandicci proviene da Firenze Post.

Lavori in autostrada: chiusa l'uscita di Carpugnino sull'A26 - Nuova chiusura notturna in arrivo sull'A26. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22 di questa sera, giovedì 8 maggio, alle 6 di domani, venerdì 9, sarà chiuso lo svincolo di Carpugnino, in uscita per chi proviene da.

Autostrada A14, chiusa per una notte l'entrata della stazione Pescara sud Vai su Facebook

Autostrada A4, lavori nel tratto in Brianza: chiusa una stazione; Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Valdichiana; Lavori in autostrada: Sesto chiusa una notte.

Autostrada A4, la stazione di Bergamo chiude per tre notti - Per questo motivo, nelle tre notti di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 maggio, in tutti i casi con orario dalle 21 alle 5, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le ... Riporta bergamonews.it

Autostrada e tangenziale: tratto chiuso - Sull’asse autostradale e tangenziale di Bologna si segnalano ulteriori interventi: sulla A14 Bologna- Scrive ilrestodelcarlino.it