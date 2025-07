Auto si ribalta sull’A12 all’altezza del casello di Versilia | grave un 57enne genovese

Genova - Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27 luglio, sull'autostrada A12 Genova-Livorno, all'altezza del casello di Versilia, in. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Auto si ribalta sull’A12 all’altezza del casello di Versilia: grave un 57enne genovese

