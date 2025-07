Auto si ribalta al casello grave il conducente Amputato un braccio

Versilia, 27 luglio 2025 – Gravissimo incidente stradale al casello Versilia sull'autostrada A12 Genova-Livorno: intorno alle 14 un'auto con a bordo cinque persone, tutte di nazionalitĂ spagnola, si è ribaltata. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro; dei cinque feriti quattro sono in condizioni lievi, mentre per un quinto il 118 riporta purtroppo la notizia dell' amputazione di un braccio. Il ferito piĂą grave si trovava alla guida del mezzo. E' stato portato a Pisa, all'ospedale di Cisanello, a bordo dell'elicottero del soccorso regionale Pegaso; sul posto anche la polizia stradale e l'automedica di Massa.

