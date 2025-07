Auto obbligo di alcolock per i condannati per guida in stato di ebbrezza | come funziona le sanzioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, venerdì 25 luglio, del decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne determina caratteristiche tecniche e modalità di installazione, è entrata in vigore sabato 26 luglio una delle ultime novità più importanti del Codice della Strada: l’obbligo per chi ha riportato condanne penali per guida in stato di ebbrezza di installare il dispositivo cosiddetto ‘ Alcolock ‘ sulla propria auto. Questa apparecchiatura impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore, effettuato tramite un test dell’alito, è superiore a zero. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Auto, obbligo di alcolock per i condannati per guida in stato di ebbrezza: come funziona, le sanzioni

In questa notizia si parla di: obbligo - guida - stato - ebbrezza

Nuovo Codice della strada, da oggi scatta l'obbligo di Alcolock per chi guida ubriaco: cosa cambia - Sono in vigore da oggi, 26 luglio 2025, le regole per il funzionamento dell'alcolock, il dispositivo che va installato sulle auto di chi è condannato per guida in stato di ebbrezza e bloccano il motore se l'autista non supera il test etilico.

