Auto contromano sulla Milano-Torino vicino a Novara | 4 morti e una ferita grave per un frontale chilometri di coda e traffico deviato

Lo scontro frontale sull'Autostrada A4 poco dopo le 11. Le vittime dell'incidente sono l'autista della prima auto e tre persone sull'altra. La sopravvissuta intubata al Niguarda. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Auto contromano sulla Milano-Torino vicino a Novara: 4 morti e una ferita grave per un frontale, chilometri di coda e traffico deviato

In questa notizia si parla di: auto - frontale - contromano - milano

Terribile frontale auto-moto sui tornanti dell'Etna: morto un ventenne - Un ventenne originario di Acireale è morto in un incidente stradale nel Catanese, avvenuto sulla strada dell’Etna che collega Sant'Alfio e il Rifugio Citelli.

Scontro frontale tra macchine a Roma, ipotesi auto contromano: grave bambina di sei anni - Grave incidente oggi a Roma, in via delle Giarre a Borghesiana. Due auto si sono scontrate frontalmente, nell'impatto è rimasta gravemente ferita una bambina di sei anni.

Frontale al porto tra auto e furgone, mezzi distrutti: ferita una ragazza di 26 anni - ANCONA - E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio al porto di Ancona, nei pressi della dogana.

Auto contromano sulla A4 Torino-Milano, 4 morti e un ferito in uno scontro frontale; Terribile incidente sull’autostrada A4 a causa di un’auto contromano: quattro morti e un ferito; Strage sulle strade italiane nel weekend, da Nord a Sud: gli incidenti tra sabato e domenica.

Auto contromano sulla A4 Torino-Milano, 4 morti e un ferito in uno scontro frontale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Auto contromano sulla A4 Torino- Da tg24.sky.it

Auto contromano provoca un frontale sull'A4, drammatico bilancio di morti e feriti - end di fuoco per quanto riguarda il numero e la portata di incidenti stradali da nord a sud Italia, uno dei più gravi e drammatici sia per modalità che per le conseguenze, è quello avvenuto ... Scrive notizie.it