Auto contromano sulla A4 Torino-Milano 4 morti e un ferito in uno scontro frontale

È di quattro morti e una ferita grave il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, al confine tra Piemonte e Lombardia. A comunicarlo è il servizio di emergenza 118, intervenuto sul posto insieme all’elisoccorso, alla Polizia Stradale, ai vigili del fuoco e agli altri mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Auto contromano sulla A4 Torino-Milano, 4 morti e un ferito in uno scontro frontale

In questa notizia si parla di: torino - milano - morti - auto

