Auto contromano si schianta sulla Torino-Milano e fa una strage | 4 morti e una ragazza gravissima dopo il frontale Alla guida c' era un 70enne

Strage sulla autostrada A4 Torino-Milano per colpa di un'auto contromano guidata da un 70enne. Uno scontro frontale tra due vetture ha provocato la morte di quattro persone.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Auto contromano si schianta sulla Torino-Milano e fa una strage: 4 morti e una ragazza gravissima dopo il frontale. Alla guida c'era un 70enne

In questa notizia si parla di: auto - contromano - strage - frontale

Scontro frontale tra macchine a Roma, ipotesi auto contromano: grave bambina di sei anni - Grave incidente oggi a Roma, in via delle Giarre a Borghesiana. Due auto si sono scontrate frontalmente, nell'impatto è rimasta gravemente ferita una bambina di sei anni.

Contromano sulla statale: corsa folle e zig zag tra le auto. Poi la scoperta choc: chi c’era alla guida - Una vera e propria follia ha avuto luogo su una strada statale, nei pressi di una galleria. Un’ auto ha iniziato a correre contromano, facendo tutto il suo percorso a zig zag.

Contromano e a tutta velocità per le vie del centro storico su un’auto rubata: folle inseguimento nella notte, arrestato - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, nonché sanzionato amministrativamente per più violazioni al Codice della Strada.

È agghiacciante il ritmo dei morti. Tutti dovuti alla velocità . Che è l’unica cosa che il Codice della Strage di Salvini non combatte. Niente ZTL, niente isole pedonali, niente dossi, niente autovelox, niente restringimento di carreggiate e ciclabili, niente Zone30. Il Vai su Facebook

Settantenne entra contromano sulla Torino-Milano e fa una strage: 4 morti e una ragazza gravissima dopo il fro; Strage sulle strade italiane nel weekend, da Nord a Sud: gli incidenti tra sabato e domenica; Incidente sull’A4 Milano-Torino: 4 morti e 1 ferito gravissimo. Un 70enne contromano avrebbe provocato la strage.

Settantenne entra contromano sulla Torino-Milano e fa una strage: 4 morti e un ferito grave dopo il frontale - Uno scontro frontale tra due auto ha provocato la morte di quattro persone. Da msn.com

Quattro morti sulla A4, auto contromano in corsia di sorpasso - Si era immesso in autostrada a Mercallo Mesero, entrando contromano, il settantenne che ha causato l'incidente mortale avvenuto questa mattina sulla A4. Riporta ansa.it