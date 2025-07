Auto contromano in corsia di sorpasso sulla Torino-Milano | 4 morti

Ha imboccato l'autostrada in contromano, piazzandosi sulla corsia di sorpasso, in una domenica mattina di traffico e rientri. La tragedia è stata inevitabile, un frontale che ha causato quattro morti e un ferito grave. Siamo sull'autostrada A4 Torino-Milano. Nel tratto compreso tra il confine di Piemonte e Lombardia, un settantenne alla guida della sua auto avrebbe sbagliato corsia entrando al casello di Mercallo Mesero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Š Tgcom24.mediaset.it - Auto contromano in corsia di sorpasso sulla Torino-Milano: 4 morti

Quattro morti nell’incidente sulla A4, auto in contromano nella corsia di sorpasso: la dinamica della tragedia - Un pensionato di 70 anni era alla guida dalla sua auto quando si è immesso in autostrada a Mercallo Mesero entrando in contromano nella corsia di sorpasso ... Secondo fanpage.it

Auto contromano si schianta sulla Torino-Milano e fa una strage: 4 morti e una ragazza gravissima dopo il frontale. Alla guida c'era un 70enne - Uno scontro frontale avvenuto alle 11,08 di domenica 27 luglio tra due vetture ha provocato ... Da msn.com