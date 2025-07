Auto contromano in autostrada schianto frontale violentissimo | è una strage

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 27 luglio 2025 sull' autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, al confine tra Piemonte e Lombardia. L'accaduto ha riportato al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale sulle principali arterie del Paese. Secondo le informazioni ufficiali, due automobili sono rimaste coinvolte in un scontro frontale che ha causato la morte di quattro persone e il ferimento grave di un'altra. I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul luogo, ma nonostante l'intervento tempestivo, tre persone sono decedute immediatamente.

In questa notizia si parla di: autostrada - auto - contromano - schianto

