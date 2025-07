Audio rubati a Raoul Bova procura indaga per tentata estorsione | i retroscena

Si apre un nuovo capitolo nella vicenda degli audio e delle chat rubati a Raoul Bova. Secondo Repubblica, la procura di Roma indaga. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Audio rubati a Raoul Bova, procura indaga per tentata estorsione: i retroscena

Raoul Bova ricattato per le chat intime con Martina Ceretti: inchiesta su tentata estorsione per messaggi e audio rubati

Raoul Bova vittima di estorsione: inchiesta della procura sugli audio e le chat rubate

