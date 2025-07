Audio rubati a Bova indagato amico della modella Ceretti

C'è un indagato per la vicenda degli audio e delle chat rubati a Raoul Bova, per la quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentata estorsione ai danni dell'attore: si tratta di un pr milanese, amico di Martina Ceretti, la modella e influencer alla quale erano giunti - nell'ambito di conversazioni private - i messaggi audio inviati a lei dall'attore. L'ipotesi è che l'uomo abbia in seguito inviato messaggi a Bova informandolo di quegli audio e sottendendo una richiesta. Sotto sequestro ci sarebbe invece anche il cellulare di Ceretti. Si sta analizzando il traffico telefonico della modella e influencer Martina Ceretti, alla quale erano giunti - nell'ambito di conversazioni private - i messaggi audio inviati a lei dall'attore Raoul Bova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Audio rubati a Bova, indagato amico della modella Ceretti

In questa notizia si parla di: audio - bova - rubati - indagato

Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock! - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati. Fabrizio Corona sgancia una bomba: tradimento e messaggi vocali compromettenti.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: separazione confermata e azioni legali in corso dopo l'audio diffuso da Fabrizio Corona - La bomba gossip di Fabrizio Corona: " Raoul Bova avrebbe tradito Rocío Muñoz Morales con Martina Ceretti"

Crisi Raoul Bova-Rocio Munoz, arriva un audio che inchioderebbe l’attore: lo scoop di Fabrizio Corona - La storia tra Raoul Bova e Rocio Munoz sembra che sia giunta alla fine dopo tredici anni d’amore che hanno portato alla nascita delle figlie Luna ed Alma.

Audio rubati a Raoul Bova, indagato un amico della modella Ceretti; Raoul Bova, un pr milanese amico di Martina Ceretti indagato per l’audio rubato all’attore; Raoul Bova, l'inchiesta sugli audio rubati. La procura indaga per tentata estorsione.

Audio rubati a Bova, indagato amico della modella Ceretti - C'è un indagato per la vicenda degli audio e delle chat rubati a Raoul Bova, per la quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentata estorsione ai danni dell'attore: si tratta di un pr mila ... Segnala ansa.it

Per gli audio rubati a Raoul Bova è indagato un amico di Martina Ceretti. Sequestrato il cellulare dell'influencer - C'è un indagato per la vicenda degli audio e delle chat rubati a Raoul Bova, per la quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentata estorsione ai danni dell'attore: si tratta di un pr mila ... Si legge su huffingtonpost.it