Nel panorama automobilistico in costante evoluzione, Audi si posiziona ancora una volta all'avanguardia, non con una semplice novità , ma con una vettura che esprime candidamente l’idea di presente e futuro della Casa dei Quattro Anelli: l’ Audi Q6 Sportback e-tron. Stavolta parliamo di un SUV esclusivamente elettrico che estende il filone di automobili capaci di unire l'aspetto dinamico e slanciato di una coupé alla praticità inaspettata di una station wagon. Nata sulla rivoluzionaria architettura Premium Platform Electric (PPE), sviluppata in collaborazione con Porsche, la Q6 Sportback e-tron sfoggia modifiche su misura per rappresentare al meglio delle proprio possibilità quello che è il nobile DNA Audi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ilgiornale.it - Audi Q6 Sportback e-tron, quando il SUV incontra la sportività : le versioni