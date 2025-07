Audero Juventus niente da fare per i bianconeri | l’obiettivo per la porta ha firmato con quel club ora è anche ufficiale

Audero Juventus, niente da fare per i bianconeri: l‚Äôobiettivo per la porta ha firmato con quel club di Serie A, ora √® anche ufficiale. Tutti i dettagli. Emil Audero, ex portiere della¬† Juventus, √® ufficialmente un nuovo giocatore della¬† Cremonese. Il portiere, che ha gi√† accumulato esperienza in Serie A con la¬† Sampdoria ¬†e il¬† Como, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al termine della stagione. Questo trasferimento arriva dopo che la¬† Juventus ¬†aveva valutato Audero come possibile sostituto di¬† Mattia Perin, ma alla fine il portiere ha scelto la destinazione cremonese per rilanciarsi definitivamente come titolare in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

