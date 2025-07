Atti indegni! Giorgia Meloni allibita | cosa succede

È stato un pomeriggio di tensione e disordini quello di ieri in Val di Susa, dove la manifestazione del movimento No Tav contro la realizzazione della linea ad Alta Velocità Torino-Lione ha portato a episodi di violenza in più punti della valle. La protesta, partita da Venaus in concomitanza con il festival Alta Felicità , ha radunato migliaia di persone. Ma il corteo, inizialmente pacifico, si è presto frammentato in tre tronconi, dando origine a azioni coordinate contro i cantieri e le forze dell’ordine. Leggi anche: Blitz No Tav, assalto al cantiere e autostrada bloccata: pietre e bombe carta contro la polizia A San Didero, un gruppo di attivisti ha appiccato il fuoco a materiali di fortuna, utilizzati per bloccare l’ autostrada A22 Torino-Bardonecchia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Atti indegni!”. Giorgia Meloni allibita: cosa succede

È vergognoso quanto accaduto oggi in Val di Susa. Gruppi organizzati di No Tav hanno occupato l’autostrada Torino-Bardonecchia, dato l’assalto ai cantieri, lanciato pietre e fumogeni contro le Forze dell’Ordine. Atti di guerriglia urbana indegni di una Nazion Vai su X

Non dimentichiamo il silenzio vile, vergognoso, stomachevole della donna madre cristiana Giorgia Meloni. Vai su Facebook

