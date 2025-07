Attenti al pollo aumenta il rischio di morte per tumori più della carne rossa | il nuovo studio e il parere dell’esperto

Proposta come valida alternativa alla carne rossa, di fatto negli ultimi anni la carne di pollo sta scalando le classifiche dei consumi. In Italia, il consumo pro capite di pollame è aumentato dell’8,5% nell’ultimo decennio, passando da 11,7 kg agli attuali 12,7 kg. Una delle ragioni è che il pollame è in genere più conveniente e accessibile, la sua carne è considerata più leggera e salubre, il che la fa spesso preferire a chi si dedica al fitness. Ma uno studio italiano da poco pubblicato sembra rovesciare queste indicazioni, rilevando come la carne di pollo metta maggiormente più a rischio la salute delle persone rispetto al consumo di carne rossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

