Attentato in una chiesa cattolica in Congo | oltre 40 morti I responsabili sono un gruppo affiliato all’Isis – Il video

Un attacco brutale ha colpito la cittĂ di Komanda, nell’est della Repubblica Democratica del Congo: uomini armati di machete hanno fatto irruzione in una chiesa cattolica intorno all’una di notte, uccidendo oltre 40 persone. Il bilancio è stato annunciato da fonti locali citate dall’Associated Press. Le Forze Democratiche Alleate (Adf), un gruppo ribelle legato allo Stato Islamico, sarebbero le responsabili dell’assalto. Il bilancio delle vittime resta incerto: mentre l’esercito congolese ha confermato almeno 10 morti, i media locali e una stazione radio sostenuta dalle Nazioni Unite riportano numeri ben piĂą gravi, riferendo di almeno 43 persone uccise. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: chiesa - cattolica - congo - oltre

Quarant'anni fa la legge che introdusse l'8xmille alla Chiesa cattolica - A quarant’anni esatti dalla firma della Legge 222 del 1985 che ha inaugurato il sistema di finanziamento pubblico alla Chiesa Cattolica attraverso l’8x1000, poi esteso alle altre confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato, il convegno di studi “La Chiesa al servizio della.

Gaza, se ora Israele distrugge anche una Chiesa cattolica - A Gaza distrutta l'unica Chiesa cattolica presente, con tante persone costrette a fuggire, tra cui disabili e malati.

Cosa Cambia per la Chiesa Cattolica: le sfide che attendono il nuovo Pontefice Papa Leone XIV. - Con l’elezione del cardinale americano Robert Francis Prevost a Papa Leone XIV, la Chiesa Cattolica si trova di fronte a un momento di rinnovamento e di sfide complesse che il nuovo Pontefice dovrà affrontare con equilibrio e coraggio.

Oltre 40 persone sono state uccise in un attacco a una chiesa cattolica nell'est della Repubblica democratica del Congo da parte di ribelli sostenuti dallo Stato Islamico. Lo scrive l'Associated Press online citando i media locali, mentre l'esercito ha confermato Vai su Facebook

Assalto chiesa cattolica Congo, Zoffili (Lega): “Preghiamo per vittime strage, combattere terrorismo islamico priorità internazionale”. Roma, 27 lug. - “Preghiamo commossi per le oltre 40 vittime barbaramente trucidate da assassini estremisti islamici nella chies Vai su X

Congo, 40 morti in un attacco a una chiesa cattolica; Congo, attaccata chiesa cattolica da ribelli islamici. I media: “Oltre 40 morti”; Attentato in una chiesa cattolica in Congo: oltre 40 morti. I responsabili sono un gruppo affiliato all’Isis - Il video.

Congo, attaccata chiesa cattolica da ribelli islamici. I media: “Oltre 40 morti” - L’assalto compiuto a Komanda, nella provincia di Ituri già teatro di numerosi massacri di civili da parte di gruppi armati. Segnala msn.com

Media, oltre 40 morti in un attacco a una chiesa in Congo - Oltre 40 persone sono state uccise in un attacco a una chiesa cattolica nell'est della Repubblica democratica del Congo da parte di ribelli sostenuti dallo Stato Islamico. msn.com scrive