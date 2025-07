Attacco l’Ancona fa all in su Mastroianni

Si chiama Ferdinando Mastroianni, centravanti del Latina cresciuto nelle file del Pescara, dell’Ancona e del Bari, e potrebbe essere lui l’attaccante di cui la societĂ attende fiduciosa le decisioni. D’altra parte, come scriveva proprio ieri il Resto del Carlino, Mastroianni è uno di quei profili che si adatterebbero alla perfezione al modulo e al gioco che piace ad Agenore Maurizi. E nella tarda serata di giovedì 24 luglio il Latina ha comunicato di aver risolto in maniera consensuale il contratto con il calciatore originario di Maddaloni. Il procuratore di Mastroianni, tra l’altro, è lo stesso dell’attaccante brasiliano Luan Capanni, anche lui svincolato e proveniente da Latina, altro profilo che l’Ancona negli ultimi giorni avrebbe visionato con attenzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Attacco, l’Ancona fa "all in" su Mastroianni

In questa notizia si parla di: mastroianni - ancona - attacco - latina

