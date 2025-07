Atta | La Serie A è come la Premier All' Udinese ho tutto anche la pasta che mi porto a casa

Il centrocampista bianconero non ha ancora trovato il gol in Italia: "Devo migliorare, prendo l'Udinese alla Playstation ma il mio alter ego non è così forte.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atta: "La Serie A è come la Premier. All'Udinese ho tutto, anche la pasta che mi porto a casa"

In questa notizia si parla di: udinese - atta - serie - premier

Udinese, Atta salta la Juventus: ammonito col Monza, era diffidato - Arthur Atta non giocherà Juventus-Udinese: il centrocampista numero 14 dell`Udinese, che in stagione ha mostrato una crescita notevole, salterà .

Udinese-Monza LIVE 0-0: Atta porta il primo pericolo - Udinese-Monza, 36esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 5` Discesa di Atta sulla destra e cross forte in mezzo, Brorsson allontana.

Calciomercato Udinese, le novità intorno ad Arthur Atta. Quella squadra è intenzionata a fare sul serio! L’indiscrezione - Calciomercato Udinese, le novità intorno ad Arthur Atta. Una big italiana mette nel mirino il giocatore bianconero Uno dei gioielli del calciomercato Udinese è sicuramente Arthur Atta: giocatore che fino a questo momento si sta comportando bene tra le fila bianconere, considerando la salvezza conquistata senza problemi.

Atta: La Serie A è come la Premier. All'Udinese ho tutto, anche la pasta che mi porto a casa; Udinese, ufficiale il riscatto di Atta; Udinese, Runjaic: Contro la Juventus out Bijol e Payero oltre a Lucca e Atta.

Dal nostro inviato Francesco Velluzzi - Il centrocampista bianconero non ha ancora trovato il gol in Italia: "Devo migliorare, prendo l'Udinese alla Playstation ma il mio alter ego non è così forte... Segnala gazzetta.it

Udinese, la formazione tipo di mister Runjaic per la Serie A 2025/26 - Dopo una salvezza ottenuta con largo anticipo che è stato rovinato da un rendimento deludente nelle ultime gio ... msn.com scrive