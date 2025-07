ATP Washington 2025 | Davidovich Fokina batte anche Shelton e sfiderà de Minaur in finale

Si sono giocate nella notte le semifinali dell’ATP 500 di Washington. Al Citi Open, diventato da alcuni anni di sponsorizzazione Mubadala, finisce un cammino a sorpresa, ne continua un altro che potrebbe sapere di nuova consapevolezza dei mezzi. Ma andiamo a vedere come e perché Alex de Minaur e Alejandro Davidovich Fokina si sfideranno in finale. L’australiano, pur battendo per 6-4 6-3 il francese Corentin Moutet, deve faticare parecchio in entrambi i parziali, tant’è che la durata totale è di un’ora e 45 minuti. Nel primo set in due occasioni de Minaur ha palle break, nel terzo e nel quinto game, ma è al settimo che sfrutta la chance che gli tocca, la terza. 🔗 Leggi su Oasport.it

