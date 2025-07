ATP Washington 2025 Bolelli Vavassori regolano Nys Roger-Vasselin e conquistano il titolo di doppio!

Il torneo di doppio dell’ATP 500 di Washington va alla coppia numero 1 del seeding: gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori regolano nell’ultimo atto il duo accreditato della terza testa di serie, composta dal monegasco Hugo Nys e dal transalpino Édouard Roger-Vasselin, battuti con lo score di 6-3 6-4 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco, al netto di una sospensione di circa due ore per motivi di sicurezza a causa di possibili fulmini nelle vicinanze dell’impianto di gioco, prolungata poi dall’arrivo della pioggia. Nel primo set i servizi dominano la scena per cinque game, poi il sesto gioco diventa quello decisivo per l’esito della frazione: Bolelli e Vavassori si portano sul 15-40 in risposta ed al punto decisivo riescono a strappare la battuta agli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Washington 2025, Bolelli/Vavassori regolano Nys/Roger-Vasselin e conquistano il titolo di doppio!

ATP Washington 2025, Bolelli/Vavassori piegano Doumbia/Reboul ed accedono ai quarti di finale in doppio - Inizia nel migliore dei modi il cammino degli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ ATP 500 di Washington: la coppia italiana, accreditata della prima testa di serie, regola i transalpini Sadio Doumbia e Fabien Reboul, sconfitti con lo score di 7-5 5-7 [10-7] in un’ora e 51 minuti di gioco.

ATP Washington 2025, Bolelli/Vavassori regolano Erler/Galloway ed approdano in semifinale! - Prosegue spedita la marcia degli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ ATP 500 di Washington: la coppia italiana, accreditata della prima testa di serie, regola l’austriaco Alexander Erler e lo statunitense Robert Galloway, provenienti dalle qualificazioni, imponendosi con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e diciotto minuti ed in semifinale affronterà la coppia vincitrice del confronto, che andrà in scena domani, tra il neozelandese Michael Venus e l’indiano Yuki Bhambri, numero 4 del seeding, e l’australiano John Patrick Smith ed il britannico Neal Skupski.

ATP Washington 2025, Bolelli/Vavassori domano Skupski/Smith e approdano in finale - Nella seconda semifinale del torneo ATP di Washington Simone Bolelli e Andrea Vavassori domano 4-6 6-2 10-4 al match tie-break la coppia Neal Skupski-John-Patrick Smith e approdano in finale.

