Atletico Ascoli Marzetti soddisfatto | | Un ottimo inizio

Atletico Ascoli Marzetti soddisfatto

Dieci giorni di preparazione e di test atletici al campo 'Tonino Camaioni' di Monterocco per i calciatori dell'Atletico Ascoli sotto la direzione di Mauro Iachini e del preparatore dei portieri Andrea Aquilanti. A fare il punto della situazione è stato così il direttore sportivo Mario Marzetti. Direttore come è andata questa prima parte di allenamenti in vista della nuova stagione sportiva? "Siamo molto contenti di questo inizio ed anche un po' emozionati come è giusto che sia. Curiosi di conoscere il nuovo gruppo che si sta formando e stiamo approfittando di queste prime sedute insieme ai preparatori atletici e a mister Simone Seccardini per vedere all'opera i nuovi arrivati e unirli ai confermati per creare quell'amalgama che piano piano ci porterà ad ottenere i risultati sul campo.

