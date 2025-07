Atletica Festival Olimpico della Gioventù Europea a Skopje Arcs Cus Caligiana e Castellani conquistano tre ori e un bronzo

L’ Atletica Arcs Cus Perugia ancora protagonista a livello internazionale con quattro medaglie pesanti grazie alle sue atlete in maglia azzurra all’ Eyof di Skopje (Macedonia del Nord). Tra i convocati in Nazionale al Festival Olimpico della Gioventù Europea c’erano anche Caterina Caligiana e Margherita Castellani. La Caligiana ha conquistato un oro e un bronzo: oro con la staffetta mista 4x400: una prestazione maiuscola quella del quartetto azzurro che con 3:23.02 non solo ha battuto la Repubblica Ceca, ma ha anche migliorato il primato italiano under 20. Caligiana ha corso in seconda frazione guadagnando la testa della corsa e cambiando per prima con il terzo staffettista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica, Festival Olimpico della Gioventù Europea a Skopje. Arcs Cus, Caligiana e Castellani conquistano tre ori e un bronzo

