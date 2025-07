Atletica Federico Riva ritocca il record italiano del miglio | primato abbassato di un secondo e mezzo

Federico Riva ha firmato il nuovo record italiano del miglio, correndo i 1.609,34 metri in 3:48.11 a Berlino, dov’è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). L’azzurro ha abbassato di oltre un secondo e mezzo il suo precedente primato, ovvero il 3:49.72 stampato lo scorso 12 giugno a Oslo: nella capitale norvegese aveva tolto un paio di secondi allo storico 3:51.96 di Gennaro Di Napoli che reggeva da 33 anni, oggi ha saputo ulteriormente distinguersi sulla pista dell’Olympiastadion, chiudendo al secondo posto alle spalle del norvegese bronzo iridato Narve Gilje Nordas (3:47. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Federico Riva ritocca il record italiano del miglio: primato abbassato di un secondo e mezzo

FEDERICO RIVA FA IL BIS: RECORD ITALIANO NEL MIGLIO A Berlino con 3:48.11 supera il suo primato nazionale: oltre un secondo e mezzo di progresso sul 3:49.72 del 12 giugno a Oslo Joao Bussotti 3:50.67 secondo azzurro di sempre archivio Gra Vai su X

