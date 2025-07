Andrea Cosi è stato il grande protagonista dell’Italia nell’ultima giornata dell’atletica ai Giochi Mondiali Universitari di Rhine-Ruhr 2025, vincendo in apertura di programma la 20 chilometri di marcia. Il fiorentino ha conquistato il quarto titolo e la nona medaglia della spedizione azzurra (relativa al singolo sport), come non accadeva dal 1995, firmando anche un ottimo tempo e confermando i riscontri positivi di inizio stagione. Cosi, già due volte sul podio agli Europei Under 23 con il bronzo del 2021 e l’argento del 2023, ha trionfato sulle strade di Bochum in 1h19:48. Per il 24enne toscano si tratta del terzo sub-1h20 in carriera, un paio di mesi dopo l’eccellente quarto posto in 1h18:43 agli Europei a squadre di Podebrady che lo aveva proiettato in quarta piazza nelle liste italiane all-time. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Andrea Cosi vince la 20 km di marcia alle Universiadi. Oliveri ai piedi del podio nell’asta