Atletica | 16enne giapponese corre i 100 metri in 10 secondi netti

Non solo l’australiano Gout Gout tra gli uomini e l’italiana Kelly Doualla tra le donne: la nuova generazione degli sprinter dell’atletica va veloce, e a confermarlo è il 16enne giapponese Sorato Shimizu, che ha corso i 100 metri in 10 netti. L’exploit è avvenuto nel corso di un meeting dei liceali giapponesi, a Hiroshima. Studente dell’High School Seyro nella prefettura di Ishikawa Prefecture,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atletica: 16enne giapponese corre i 100 metri in 10 secondi netti

