Atalanta El Bilal Touré resta sotto esame Arokodore obiettivo come secondo centravanti

Bergamo, 27 luglio 2025 – Estate ‘sotto osservazione’, per il secondo anno consecutivo, per El Bilal Touré, acquistato due anni fa alla cifra record di 31 milioni. L’attaccante maliano, classe 2001, 24 anni da compiere a ottobre, per la seconda estate consecutiva sta lavorando con l’Atalanta al centro sportivo di Zingonia in attesa di conoscere il suo prossimo futuro, legato al mercato e alle varie trattative in corso. La scorsa estate, ai primi di agosto, venne girato in prestito ai tedeschi dello Stoccarda. Il suo futuro pare legato soprattutto agli incastri che offrirà il mercato. In primis alla questione Lookman, p oi alla ricerca di un centravanti alternativo a Scamacca, con il nome del 25enne nigeriano Tolu Arokodare del Genk - 40 gol nell’ultimo biennio in Belgio - che resta quello più gettonato, e infine al possibile inserimento di un’altra seconda punta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, El Bilal Touré resta sotto esame. Arokodore obiettivo come secondo centravanti

In questa notizia si parla di: atalanta - bilal - touré - sotto

El Bilal Touré torna all’Atalanta: lo Stoccarda non esercita il diritto di riscatto - Dopo un anno di prestito allo Stoccarda, El Bilal Touré tornerà all’Atalanta: l’opzione di riscatto fissata a 18 milioni di euro in favore del club tedesco – più altri 4 milioni di potenziali bonus – non sarà esercitata.

Flop oggi, domani nuovi acquisti per l’Atalanta? La grande opportunità di El BIlal Touré e Bakker - E se l’arrivo di Juric potrebbe essere una grande opportunità per chi rientra dal prestito? Nel mirino Bakker e Touré.

Atalanta, per El Bilal Toure’ rientro in nerazzurro. Lo Stoccarda non lo riscatta - Bergamo – Un’altra occasione in nerazzurro per El Bilal Toure’? L’attaccante maliano, 24 anni a ottobre, non sarà riscattato dallo Stoccarda per la cifra concordata di 18 milioni e dal 30 giugno di fatto rientrerà nella disponibilità dell’Atalanta.

Atalanta, El Bilal Touré è già ai saluti: andrà allo Stoccarda; Atalanta e El Bilal Touré ai saluti: che cosa non ha funzionato tra la Dea e il maliano; El Bilal Touré è dello Stoccarda: formula dell'operazione, cifre e quanto incassa l'Atalanta.