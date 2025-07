Atac cala l' assenteismo tra i lavoratori | i premi di produzione funzionano

I premi di produzione funzionano. Se a un lavoratore si chiede uno sforzo in più e viene pagato ecco che tutto diventa più facile. Atac ha registrato, nei mesi di aprile e maggio, un importante calo delle assenze tra macchinisti e autisti rispetto agli anni precedenti. Merito, soprattutto, del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: atac - premi - produzione - funzionano

Il sindacato vuole premi per tutti i dipendenti Atac operativi per funerale e Conclave - Il servizio di trasporto pubblico di Roma ha retto l’impatto dei funerali di papa Francesco e della nomina del nuovo pontefice, papa Leone XIV.

