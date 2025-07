Astronomer chiama Gwyneth Paltrow ex di Chris Martin per rompere il silenzio dopo la vicenda di Byron | VIDEO

Astronomer sceglie Gwyneth Paltrow come portavoce dopo il caso Coldplay, così l’azienda punta sull’ex di Chris Martin - In un video ironico postato sui canali social ufficiali di Astronomer, Gwyneth Paltrow annuncia di essere diventata portavoce temporanea dell'azienda dopo la kiss-cam di Andy Byron e Kristin Cabot al concerto dei Coldplay.

Gwyneth Paltrow nuovo volto di Astronomer dopo caso ‘Kiss cam’ Coldplay - (Adnkronos) – Dopo lo scandalo dei dipendenti di Astronomer, pizzicati abbracciati da una 'kiss cam' durante un concerto dei Coldplay lo scorso 16 luglio, l'azienda tech specializzata in automazione dati, lancia una serie di spot con l'attrice premio Oscar, Gwyneth Paltrow, ex moglie del frontman dei Coldplay Chris Martin.

Amanti sorpresi a concerto Coldplay, Gwyneth Paltrow volto temporaneo di Astronomer: "Qui per rispondere alle vostre domande" - La startup di intelligenza artificiale Astronomer ha pubblicato un video ironico in cui Gwyneth Paltrow scherza sul recente scandalo virale che ha coinvolto l’ex Ceo Andy Byron e la sua amante segreta Kristin Cabot, una relazione clandestina resa pubblica  dall’ex marito dell’attrice Chris Martin durante un concerto dei suoi Coldplay.

