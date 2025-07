Assago accordo Comune-Cap La svolta green è dietro l’angolo

Accordo siglato da Gruppo Cap e il Comune di Assago, che prevede, da un lato, la riqualificazione di aree urbane soggette ad allagamenti, attraverso l’adozione di Nature Based Solutions (NBS), ovvero soluzioni alternative basate sulla natura per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare gli ecosistemi naturali; dall’altro, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4 MWp per la produzione di energia green a servizio del depuratore di Assago. Compito di Gruppo Cap sarĂ mettere in atto un piano di interventi per la riqualificazione urbana e la gestione sostenibile delle acque meteoriche, attraverso la realizzazione di opere ispirate alle Nature Based Solutions (NBS) - per contenere il rischio idraulico e migliorare la resilienza del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

