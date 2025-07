Asllani Inter spunta l’opzione prestito | Marotta rassegnato il motivo

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista albanese in nerazzurro durante la sessione di mercato. Tutti i dettagli in merito. Il rebus legato al futuro di Kristjan Asllani continua a tenere banco in casa Inter. Dopo aver rifiutato il trasferimento al Betis Siviglia, club che aveva messo sul piatto 15 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo, il centrocampista albanese resta ai margini del progetto di Cristian Chivu. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione è in stallo e non si intravedono all’orizzonte soluzioni immediate. Nessun club italiano ha finora avanzato un’offerta concreta per il suo cartellino, mentre il giocatore continua a ribadire la sua volontà di non lasciare la Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

