Asllani Inter prosegue il braccio di ferro! Rifiutato questa offerta dal centrocampista La situazione

Asllani Inter, il centrocampista albanese rifiuta la cessione al Betis. I nerazzurri lo considerano fuori dal progetto e valutano soluzioni alternative. Kristian Asllani non vuole lasciare la Serie A. È questa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la motivazione alla base del rifiuto del trasferimento al Betis Siviglia, club che aveva messo sul piatto una proposta importante per l’acquisto a titolo definitivo. L’ Inter, che aveva dato il via libera alla cessione, si è vista sfumare un’operazione da 15 milioni di euro. Il centrocampista albanese, classe 2002, ha espresso la propria intenzione di restare nel campionato italiano, anche a costo di mettersi in una posizione scomoda. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, prosegue il braccio di ferro! Rifiutato questa offerta dal centrocampista. La situazione

In questa notizia si parla di: asllani - inter - centrocampista - prosegue

Biasin: «Inter, Asllani segna e convince: il futuro è ancora aperto» - L’Inter ritrova Kristjan Asllani a segno su rigore contro il Torino. Il centrocampista albanese, secondo Fabrizio Biasin, intervistato a Radio Sportiva può essere una risorsa per l’Inter ad una condizione.

Nota tattica di Inter-Verona: Asllani con la personalità - Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Inter-Verona parliamo della prestazione di Asllani.

Inter, Asllani pensa già alla Champions: «Martedì giochiamo la partita più importante dell’anno!» - Inter, Asllani pensa già alla Champions. Le parole del centrocampista nel post partita contro l’Hellas Verona Nel corso del postpartita di Inter Hellas Verona, il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani ha commentato la vittoria dei nerazzurri nella 35^ giornata del campionato di Serie A ai microfoni di Dazn.

GdS - L’#Inter aveva trovato l’accordo con il Betis per la cessione di #Asllani a 15 mln. Ma il centrocampista si è impuntato e continua a rifiutare tutte le piste estere. In Italia però il rischio è che ci siano solo proposte di prestito… Vai su X

Arriva la smentita del procuratore di Hakan Calhanoglu Nessuna trattativa, nessuna possibilità di andare via, il centrocampista resterà all'Inter #Inter #Calhanoglu Vai su Facebook

Inter, grana Asllani: cessione fatta ma lui rifiuta la destinazione e blocca il mercato; TMW - Asllani non solo Betis: sul centrocampista dell’inter spunta anche la Fiorentina. Occhio anche al Bologna; L’Inter continua a seguire Ricci: bocciatura per Asllani?.

Asllani si impunta: no all’estero. Inter, già sfumati 15 milioni: è braccio di ferro - Le prossime mosse di mercato dell'Inter passano inevitabilmente dalla cessione di Kristjan Asllani: il centrocampista albanese non rientra nei piani dei nerazzurri ed è stato pubblicamente messo nella ... Si legge su fcinter1908.it

Asllani rifiuta il trasferimento all'estero, ma è fuori dal progetto: l'Inter rischia di doverlo cedere solo in prestito - Ausilio lo ha pubblicamente messo sul mercato e l'Inter ha già perso 15 milioni per il suo 'no' al Betis. Secondo msn.com