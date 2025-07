Asili nido gratis in Liguria servono più fondi | fuori dal bonus due famiglie su 3

La graduatoria di Filse: con gli 8 milioni stanziati si arriva a pagare le rette per 1.455 pratiche su 4 mila. L’assessore Ferro: «Ci sarà un rifinanziamento, ma prima un’istruttoria sulle domande già arrivate». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Asili nido gratis in Liguria, servono più fondi: fuori dal bonus due famiglie su 3

In questa notizia si parla di: asili - nido - gratis - liguria

L'assessore Toppetti sui posti negli asili nido: "Nessun taglio, anzi nel 2025-2026 saranno 29 in più" - “Informazioni fuorvianti” quelle del capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro: l’anno prossimo (2025-2026) negli asili nido ci saranno 29 posti in più rispetto all’anno in corso.

L'assessore Toppetti sui posti negli asili nido: "Nessun taglio, anzi nel 2025-2026 saranno 29 in più" - “Informazioni fuorvianti” quelle del capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro: l’anno prossimo (2025-2026) negli asili nido ci saranno 29 posti in più rispetto all’anno in corso.

Chieti, aperte le iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2025/2026 - Il Comune di Chieti informa le famiglie che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2025/2026 ai nidi d’infanzia comunali.

Asili nido gratis in Liguria, servono più fondi. Fuori dal bonus due famiglie su tre; Asili nido gratis per famiglie liguri con Isee fino 40mila euro; Asili: la Regione rinnoverà il bando 'Nidi gratis'.

Asili nido gratis in Liguria, servono più fondi. Fuori dal bonus due famiglie su tre - La graduatoria di Filse: con gli 8 milioni stanziati si arriva a pagare le rette per 1. Lo riporta ilsecoloxix.it

Bonus per l’iscrizione all’asilo nido in Liguria: i fondi non bastano a coprire tutte le domande - Quest’anno, per la seconda edizione del bando, la Regione ha stanziato 8 milioni di euro e il limite Isee per aver diritto al contributo è stato ... Riporta genova.repubblica.it