Asfaltatura di via Montecuccoli Subappalto per dare un’accelerata I lavori erano in programma a luglio

Partiranno prossimamente i lavori di asfaltatura a Sant'Ippolito e sulla strada che da Terrigoli va a Montecuccoli, attesi per luglio ma rimandati per problemi tecnici. "I lavori di asfaltatura di via Montecuccoli – spiegano dal Comune di Vernio - sono stati consegnati dal Comune di Vernio alla ditta affidataria all'inizio di luglio con la garanzia da parte della ditta stessa che sarebbero stati realizzati entro il mese di luglio. Le pressioni dell'amministrazione per l'avvio del cantiere sono state forti e pressanti in queste settimane, ma a causa del sovraccarico di lavoro e di ritardi di altri cantieri la ditta non è riuscita a partire.

