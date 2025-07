Ascolti TV | Sabato 26 Luglio 2025 Dalla Strada al Palco 15.4% sempre meglio di Ciao Darwin 12.9% Rai2 al 7.8% con I segreti di Yellowstone

Nella serata di ieri, sabato 26 luglio 2025, su Rai1 la replica di Dalla Strada al Palco ha intrattenuto 1.574.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin ha raccolto davanti al video 1.207.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 I segreti di Yellowstone è la scelta di 943.000 spettatori pari al 7.8%. Su Italia1 I predatori dell’arca perduta ha radunato 766.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Papillon raggiunge 574.000 spettatori e il 5.1%. Su Rete4 Il paradiso all’improvviso totalizza un a.m. di 634.000 spettatori (5.4%). Su La7 Un colpo perfetto conquista 525. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 26 Luglio 2025. Dalla Strada al Palco (15.4%) sempre meglio di Ciao Darwin (12.9%), Rai2 al 7.8% con I segreti di Yellowstone

