Ascoli gli abbonamenti crescono Passeri | Tifosi col fuoco dentro

ASCOLI La seconda fase della campagna abbonamenti dell’Ascoli si è subito aperta con un’impennata fatta registrare nella giornata di venerdì, quando sono state sottoscritte quasi settecento tessere. Varie le code avute in molte delle biglietterie Ticketone di cittĂ e provincia abilitate. L’Ascoli così nelle ultime ore ha ufficialmente superato quota 2mila tessere e l’auspicio del club è che nei prossimi giorni il numero degli abbonati continui a crescere ancora con un ritmo del genere. Ieri a voler ringraziare il popolo bianconero è stato l’amministratore unico Bernardino Passeri attraverso una nota diramata mediante i canali ufficiali del Picchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, gli abbonamenti crescono. Passeri: "Tifosi col fuoco dentro"

