Ascensori e nuove pensiline Parte il restyling in stazione

Sono iniziati da pochi giorni, nella stazione ferroviaria di Sasso Marconi, i lavori di miglioramento dell’accessibilità di uno dei più importanti scali della linea Bologna-Porretta. Intervento voluto da Rete Ferroviaria Italiana, che ha inserito questa struttura nel Piano Integrato Stazioni che prevede la riqualificazione di oltre 600 terminal ferroviari in tutta Italia. "La prima fase del nuovo cantiere – si legge in una nota di Rfi – prevede la realizzazione di opere propedeutiche all’inserimento degli ascensori a servizio del primo e del secondo marciapiede. Seguirà poi la predisposizione delle banchine all’installazione di nuove e più lunghe pensiline in metallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ascensori e nuove pensiline. Parte il restyling in stazione

In questa notizia si parla di: ascensori - stazione - pensiline - restyling

Firenze, la stazione di Rifredi inaccessibile ai disabili: "Senza ascensori né sicurezza" - La stazione di Rifredi, importante snodo ferroviario alle porte di Firenze, versa in condizioni critiche: niente sorveglianza, biglietteria, ascensori o servizi funzionanti.

Stazione, Rfi conferma: restyling e ascensori da giugno - Il via dei lavori di riqualificazione della stazione di Brindisi è previsto per il mese di giugno, promette Rfi: questo il dato emerso nel corso della discussione in consiglio comunale.

Rho Fiera, stazione a ostacoli. Scale mobili e ascensori in tilt: "La Regione intervenga subito" - "La Regione intervenga subito per risolvere questo grave disservizio". Dopo le proteste dei cittadini e le lettere del sindaco di Rho, Andrea Orlandi, il problema delle scale mobili e dell’ ascensore della stazione ferroviaria di Rho Fiera (lato piazza Costellazione), guaste ormai da mesi, arriva in Regione.

La stazione ferroviaria di Eboli si rifà il look: conclusa la prima parte dei lavori Servizio di Silvana Scocozza Vai su Facebook

Ascensori e nuove pensiline. Parte il restyling in stazione; Nuova stazione: primo lotto a giugno 2026; Partiti i lavori per rendere la stazione più accessibile: un investimento da 7 milioni di euro.

Ascensori e nuove pensiline. Parte il restyling in stazione - Cantiere da oltre 6 milioni per migliorare l’accessibilità. Scrive ilrestodelcarlino.it

Nuovi ascensori e marciapiedi. Restyling in stazione a Lugo - Le pensiline di entrambe le banchine saranno oggetto di restyling e saranno installati nuovi ascensori in sostituzione delle attuali più strette piattaforme elevatrici. Lo riporta ilrestodelcarlino.it