Arzano proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Luigi Romano

Il Comune di Arzano ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Luigi Romano, concittadino tragicamente scomparso in un incidente sul lavoro avvenuto a Napoli.. Con questo gesto, l’Amministrazione comunale intende esprimere la propria vicinanza alla famiglia e partecipare, con rispetto e dolore, al cordoglio che ha colpito l’intera comunitĂ . La sindaca Cinzia Aruta invita la cittadinanza a sospendere, durante la cerimonia funebre, tutte le attivitĂ non strettamente necessarie per sottolineare, anche con il silenzio e il raccoglimento, che non si può morire di lavoro. Ogni tragedia come questa ci ricorda che la sicurezza non è un costo nĂ© un ostacolo, ma un diritto fondamentale e un dovere collettivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

