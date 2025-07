Arthur Real Betis sondaggio concreto degli spagnoli per il centrocampista rientrato alla Juventus Gli aggiornamenti sul brasiliano

destinato a partire. Il futuro di Arthur Melo, centrocampista brasiliano della Juve, continua a essere in bilico. Nonostante il suo impegno durante la passata stagione, il giocatore sembra non rientrare più nei piani di Igor Tudor e la sua cessione appare sempre più probabile. Dopo l’esperienza in prestito al Girona, il futuro di Arthur potrebbe riportarlo nuovamente in Spagna, con il Real Betis  che ha avviato dei contatti nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club andaluso avrebbe sondato il terreno per il centrocampista, valutando la possibilità di un prestito con opzione di acquisto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arthur Real Betis, sondaggio concreto degli spagnoli per il centrocampista rientrato alla Juventus. Gli aggiornamenti sul brasiliano

In questa notizia si parla di: brasiliano - centrocampista - real - betis

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Juve, nuova confessione di Douglas Luiz. La rivelazione del centrocampista brasiliano: «Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto» - Juve, nuova confessione di Douglas Luiz. La rivelazione del centrocampista brasiliano: «Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto» Nostalgia dell’Aston Villa.

Douglas Luiz scrive ai tifosi: il centrocampista brasiliano festeggia così l’importante vittoria sull’Udinese. Il suo messaggio social – FOTO - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz scrive ai tifosi: il messaggio social del centrocampista brasiliano, subentrato nel finale di partita – FOTO.

Douglas Luiz, duello Premier: quanto chiede la Juve e il punto sui sostituti Il club bianconero vuole liberarsi del centrocampista brasiliano: due squadre inglesi pronte. Tutti i nomi che possono rimpiazzarlo Sarà un duello inglese, sì. Anche perché in Premier L Vai su Facebook

Due nomi nuovi per il centrocampo della Roma: interesse per Deossa e Bernal; Como, ora mister Fabregas chiama Douglas Luiz in uscita dalla Juve. In attesa di Morata, Kuhn e Ramon; Arthur-Real Betis: si potrebbe chiudere nelle prossime ore.

Mercato Juventus, dal Brasile rilanciano questa voce su Arthur: «Avanza questo club per il centrocampista!». Ecco cosa sta accadendo - Ecco dove potrebbe trasferirsi il centrocampista L’avventura di Arthur Melo alla Juventus è ai titoli di coda. Scrive juventusnews24.com

Dal Brasile: Juventus, c'è il Betis su Arthur - In questi giorni si allena con il resto del gruppo, all'interno della Continassa, ma per il club bianconero resta un esubero. Da ilbianconero.com