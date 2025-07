Arthur Juve | il sondaggio con quel club diventa una vera e propria trattativa! C’è la disponibilità da parte del brasiliano a trasferirsi in Andalusia | la situazione

Arthur Juve, il brasiliano tratta con quel club spagnolo: ha dato piana disponibilitĂ al trasferimento! Tutti i dettagli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Arthur Melo potrebbe essere lontano dalla Juventus: il centrocampista brasiliano sta valutando diverse opzioni per il suo trasferimento. Dopo una stagione di prestito al Girona il ritorno in Catalogna per Arthur sembrava una soluzione possibile, ma il Girona ha recentemente deciso di acquistare Thomas Lemar dall’ Atletico Madrid con una formula che prevede metĂ ingaggio a carico dei Colchoneros. Questa formula, che era stata proposta dal calciomercato Juventus ad Arthur nelle settimane precedenti, non è stata presa in considerazione dal club bianconero, che si è mostrato poco disponibile a questa soluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

