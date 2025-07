Arthur Betis Siviglia | il nome del brasiliano è il preferito per distacco del club andaluso | viene preferito a quel centrocampista dell’Inter! Ultimissime

Arthur Betis Siviglia, è lui il nome su cui punta forte la dirigenza andalusa: viene preferito a quel giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando dagli studi di Sportmediaset, il futuro di Arthur alla Juventus appare sempre più incerto. Il centrocampista brasiliano, che ha iniziato la preparazione con Madama, è infatti tra i principali candidati alla partenza. Nonostante sia tornato alla Continassa per iniziare la stagione, il suo nome è da tempo associato a possibili cessione: la Vecchia Signora sta valutando diverse offerte per liberarsi del giocatore. Arthur non ha mai realmente trovato spazio nella formazione titolare della Juventus dopo il suo arrivo, e anche quest’anno le sue opportunità di giocare sembrano limitate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

