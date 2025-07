Milano, 27 lug. (askanews) - Un dialogo a più livelli tra alta cucina e arte. In Galleria Vittorio Emanuele a Milano il ristorante di Carlo Cracco ospita una mostra progettata insieme alla galleria Farsettiarte, con opere di grandi nomi come Giorgio de Chirico e Filippo de Pisis, Agostino Bonalumi ed Enrico Castellani, insieme ad artisti contemporanei come come Flavio Favelli, Massimo Barzagli e Piero Gemelli. Il gallerista Leonardo Farsetti ci ha raccontato la genesi del progetto pensato per la Cracco Galleria: "Sono andato a vedere prima il locale e vedendo il locale ho capito che forse era più bello che ci fosse un dialogo tra gli artisti, che fosse interessante far dialogare artisti contemporanei viventi, tra fotografi e artisti bravi, e protagonisti del Novecento già affermati e questa cosa l'abbiamo fatta poi insieme io gli ho portato una serie di opere e insieme a lui, e anche alla moglie Rosa, che è una donna intelligente, abbiamo scelto quale dialogo migliore fosse tra le tra le opere esposte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arte e alta cucina, una mostra da Cracco con Farsettiarte