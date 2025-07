Arsenal si ferma Calafiori | brutte notizie anche per la Nazionale? Le ultime

Arsenal, si fa male Calafiori in amichevole contro il Newcastle: ansia per i Gunners e anche per la nazionale italiana Prosegue la preparazione estiva dell’Arsenal, che sogna di interrompere un digiuno lungo oltre vent’anni e tornare campione d’Inghilterra dopo i due secondi posti delle ultime stagioni. Nella cornice di Singapore, i Gunners hanno superato il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Arsenal, si ferma Calafiori: brutte notizie anche per la Nazionale? Le ultime

In questa notizia si parla di: arsenal - calafiori - nazionale - ferma

Psg Arsenal, Arteta crede ancora nella rimonta: «Possiamo scrivere la storia». Poi sull’infortunio di Calafiori - Psg Arsenal, Arteta crede ancora nella rimonta: «Possiamo scrivere la storia». Poi sull’infortunio di Calafiori Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Paris Saint-Germain Arsenal, semifinale di ritorno di Champions con protagonisti i Gunners, squadra da lui allenata.

Calafiori, come è andato il suo primo anno all’Arsenal? 5 momenti chiave, in campo e non solo - Calafiori, la sua prima stagione all’Arsenal passando per cinque punti: la consacrazione, i gol, le difficoltà e… Dua Lipa La prima stagione di Riccardo Calafiori con la maglia dell’Arsenal si è da poco conclusa, un’annata intensa che ha segnato il suo approdo nel calcio più competitivo del mondo, la Premier League.

Tutto fatto per Noa Lang, con la forte volontà del calciatore risultata decisiva per il buon esito dell’operazione. Resta solo da fissare la data delle visite mediche per l’esterno olandese del Psv Eindhoven. Manna però non si ferma e conta di definire in giornata Vai su Facebook

Milan obiettivo Calafiori: doppio colpo dall'Arsenal in vista; Psg-Arsenal 2-1, francesi in finale di Champions contro l’Inter; Italia, Gabbia si ferma in allenamento: le condizioni.

Calafiori: “L'anno scorso mi hanno fermato solo gli infortuni. Ho sentito Gattuso al telefono e..." - Calafiori, dopo tre terzi posti consecutivi in Premier League, qual è l’obiettivo numero uno dell’Arsenal? Secondo gazzetta.it

Arsenal, Calafiori: “Speriamo sia l’anno buono. Gattuso? Mi ha fatto una bellissima impressione” - Le parole del difensore italiano dell'Arsenal dopo l'amichevole contro il Milan di Massimiliano Allegri: focus su club, nazionale e futuro ... Come scrive gianlucadimarzio.com