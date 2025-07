Arsenal Negoziando la struttura di pagamento per firmare Eberechi Eze

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Un papavero gigante si vede accanto al logo Arsenal FC fuori dallo stadio. (Foto di Richard HeathcoteGetty Images) L’Arsenal sta cercando di firmare l’attaccante di Crystal Palace Eberechi Eze durante la finestra di trasferimento estivo. Il 27enne ha una clausola di rilascio di £ 68 milioni nel suo contratto e l’Arsenal ha accettato di pagare £ 30 milioni in anticipo per lui. Ora stanno cercando di pagare il resto delle rate delle commissioni. Crystal Palace desidera la commissione pagata entro due anni e i due club stanno negoziando la struttura di pagamento, secondo i trasferimenti di calcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Arsenal, prima Lichtsteiner... ora un ex Milan pronto a firmare - Dopo l`acquisto di Stephan Lichtsteiner, l`Arsenal è pronto a ingaggiare un nuovo giocatore per il reparto arretrato: il difensore del Borussia Dortmund Sokratis. Lo riporta calciomercato.com