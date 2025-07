Arsenal la formazione 2025-26 | con Gyokeres fa paura

L'Arsenal ha giĂ speso circa 230 milioni sul mercato, di cui 63,5 (piĂą bonus) per Victor Gyokeres, il centravanti vero che mancava a Mikel Arteta. Il nostro corrispondente da Londra Davide Chinellato ci racconta come giocheranno i Gunners nella stagione 2025-26, dove cercheranno di portare a casa il titolo di campioni della Premier League che manca dal 2004. Oltre al numero 9, c'è una rosa molto piĂą profonda: tra le alternative ai titolari spiccano il nostro Riccardo Calafiori, Kai Havertz e un altro nuovo acquisto, l'ex Chelsea Noni Madueke. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arsenal, la formazione 2025-26: con Gyokeres fa paura

