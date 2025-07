Arrestato l’equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla diretta a Gaza | ci sono anche due attivisti italiani

L’equipaggio civile che era a bordo della nave Handala  della Freedom  Flotilla  – compresi due attivisti italiani e due deputate francesi – è arrivato al porto di Ashdod, dopo il fermo illegale in acque internazionali da parte delle forze militari di Israele. Lo comunica la stessa ong, sottolineando che l’equipaggio “è stato sequestrato  in acque internazionali e condotto con la forza in un porto israeliano”. La marina Tel Aviv  aveva interrotto ogni contatto con la nave a partire dalle 23:43 locali di ieri Quando è stata intercettata, la nave Handala stava tentando di raggiungere le coste di Gaza con un carico di aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Arrestato l’equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla diretta a Gaza: ci sono anche due attivisti italiani

