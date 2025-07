Arrestata santona a Ostia prometteva di curare il cancro con l'AI | Ennesimo esempio di manipolazione

Arrestata a Roma la santona che usava 'Marie', l'intelligenza artificiale che prometteva di curare il cancro - Usava l'intelligenza artificiale con la promessa di curare il cancro. Carla Stagno, una 55enne e una condanna definitiva sulle spalle, è stata arrestata a Ostia dalla polizia di Stato.

Prometteva guarigioni con Intelligenza artificiale e modifica Dna, arrestata santona - (Adnkronos) – Prometteva guarigioni grazie alla modifica del Dna. Arrestata dalla Polizia, a Lido di Ostia, una donna di 55 anni, condannata in via definitiva a 9 anni per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021.

Arrestata a Roma Carla Stagno, spietata santona di Moncalieri: deve scontare nove anni di carcere - La Polizia di Stato ha arrestato, a Lido di Ostia (RM), una donna di 55 anni, condannata in via definitiva alla reclusione di 9 anni per i reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato, commessi tra il 2019 ed il 2021.

